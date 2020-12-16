مستقبل وطن: حرصنا على تمثيل جميع القوى الحزبية في برلمان 2021.. وعهد الحزب الواحد ولّى

قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: إن حزبه كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على مشاركة جميع القوى السياسية والحزبية في الحياة النيابية، ولذلك رفع شعار المشاركة للجميع، وأبى أن يخوض الانتخابات البرلمانية مُنفردًا.





وأضاف عصام عفيفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مستقبل وطن قدّم تنازلات كثيرة من أجل مصلحة الوطن، وحرصًا منه على وجود تعددية حزبية داخل برلمان 2021، وذلك بداية نزوله على طلب الأحزاب بأن يكون النظام الانتخابي 50% فردي و50% قائمة، رغم أنه كان يريد 75% قائمة و25% للفردي.





وأشار أمين عام مساعد مستقبل وطن إلى أنه بداية من نظام الانتخابات مرورًا بائتلاف القائمة الوطنية من أجل مصر، كل ذلك أفرز برلمانًا يتمتع بتنوع أيديولوجي وتعددية حزبية ووجود آراء متنوعة، وهو ما يثري عمل الحياة النيابية في مصر.





ولفت إلى أنه سواء برلمان 2015 أو برلمان 2021، فإنه استطاع أن ينهي فكرة سيطرة الحزب الواحد، ووجود أغلبية مطلقة لتيار معين، كما كان الحال في برلمان 2010 أو برلمان الإخوان في 2012.





وأوضح أن برلمان 2010 وصلت نسبة سيطرة الحزب الوطني عليه إلى 73 % كما أن برلمان 2012 وصلت سيطرة التيار الديني بقيادة جماعة الإخوان إلى 74 % تقريبًا.





وتحدّث عصام عفيفي عن وجود عدد من النواب المحسوبين على المعارضة في برلمان 2021، لافتًا إلى أن ذلك له مدلول حول ديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، كما أنه يشير كذلك إلى التنوع الذي يتمتع به مجلس النواب.





وأكد أن نسبة المعارضة في برلمان 2015 وبرلمان 2021، غير مسبوقة، وجميع البرلمانات السابقة لم تكن فيها نفس النسبة.





واختتم قائلاً: كل هذا التعدّد الذي حرص عليه مستقبل وطن داخل أروقة مجلس النواب، سوف يثري بدوره الحياة البرلمانية وسوف ينعكس على دور البرلمان.