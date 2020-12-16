فريق دراسات إنسانية بالأزهر يفوز بالمركز الأول في دوري ريادة الأعمال

هنّأت الدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بالقاهرة فريق عمل الكلية؛ بمناسبة فوز فريق "Enviro s.s" من طالبات قسم الجغرافيا بالمركز الأول في مسابقة نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، وتكريمهن من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من عمداء الكليات.

وكان فريق الكلية قد تقدم للمسابقة بمشروع تحت مسمى: "نفاياتك.. كنز"، ورسالته تحت شعار: (100 مليون نظافة.. 100 مليون عمالة)، وتبلورت رؤية المشروع في القيام على نشر الوعي لدى المواطنين بكيفية فرز المخلفات من المنبع؛ لتسهيل استخدامها، وإعادة تدويرها، والإسهام في الحفاظ على أهم مصدر من مصادر الطاقة، وتحسين صورة مصر، ودفع عجلة التنمية، وتصدير المنتجات المعاد تدويرها للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تتلخص فكرة المشروع في كيفية التخلص من المخلفات بصورة سليمة دون التأثير على البيئة؛ من خلال جمع مخلفات الطعام والمخلفات الصلبة مفصولة في أكياس ملونة، وتجمع في شكل نقاط من خلال تطبيق "أبلكيشن" وفي نهاية الشهر يحصل العميل على عائد بخدمات مختلفة (كوجبة في مطعم - خدمات سياحية - مبلغ مالي).

وبهذه المناسبة، تقدمت إدارة الكلية بالتهنئة إلى أعضاء الفريق من طالبات الفرقة الرابعة بقسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، وهن: إسراء عبد الله أحمد، ولاء محمد الصياد، آلاء رفاعي السعيد، وإلى قسم الجغرافيا، وإلى جميع منسوبي كلية الدراسات الإنسانية بنات.



