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محافظات

محافظ بني سويف يكلف لجنة بتفقد المسار المقترح لمحور الفشن

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بالإشراف على اللجنة المختصة بمعاينة المسار المبدئي لمحور الفشن المزمع إنشاؤه لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي مرورا بنهر النيل.

وأشار إلى أهمية المحور الذي يتم تنفيذه بطول يقدر بـ 41 كم، وسيمثل إضافة كبيرة  لشبكة الطرق  وتدعيم للبنية التحتية ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل من خلال  طريق آمن ويكون بديلا مثاليا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالياً من المعديات . 

وأوضح المحافظ أن المسار المبدئي للمحور الذي سيخدم "الفشن وببا وسمسطا"، قد حددته الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، مشيرا إلى أن المسار المقترح يبدأ من نقطة التقاء الطريق الصحراوي الشرقي الحر بالصحراوي الشرقي القديم  حتى المنطقة الواقعة قبل معدية الشراهنة مرورا بالمجرى المائي لنهر النيل حتى الطريق الزراعي غربا عند قرية نزلة حنا انتهاء بالطريق الصحراوي الغربي. 

من جهته أكد السكرتير العام المساعد" أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ"، فقد توجهت اللجنة، التي تضم الطرق والكباري والطرق والنقل والأملاك والوحدة المحلية "لمعاينة  المسار المبدئى المقترح للمحور، حيث قامت بالمعاينة على الطبيعة وبدأت بتفقد نقطة البداية على الطريق الشرقى عند وصلة نفق سنور حتى الجانب الشرقي من النيل عند معدية الشراهنة ثم التوجه لموقع النزلة المقترحة للكوبري عن قرية نزلة حنا على الطريق الزراعي القاهرة / أسوان ، ثم الوصول إلى نهاية لمسار المحور على الطريق الصحراوي  الغربي .

رافق السكرتير العام المساعد خلال المعاينة للمسار المبدئي كل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل ، والمهندس محمود شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، وخالد عبد الحفيظ  رئيس  مجلس قروي  ابسوج ، وحيدر حسين مدير مركز المعلومات والرصد الميداني بالوحدة المحلية ومسوؤلى الأملاك والملاحة بالوحدة المحلية  . 

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