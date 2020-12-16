العسال: تركيا تترنح تحت حكم أردوغان.. ومليون حادث عنف ضد المرأة في آخر 5 سنوات

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تركيا تدفع ثمناً باهظاً جراء السياسات الإرهابية العدوانية التي يتبعها أردوغان.. قائلاً إن مساندته للتنظيمات الإجرامية وفي المقدمة منها تنظيم الإخوان الإرهابي كلّف أنقرة الكثير.





وأشار في تصريح له، إلى التقرير الذي أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بعنوان "سياسات عنصرية"، ورصدت تصاعد حوادث العنف ضد المرأة في تركيا، قائلا : إن التقرير يكشف فظائع من جانب نظام أردوغان ضد المرأة التركية.





ولفت إلى أن الإحصائيات تُظهر زيادة معدلات العنف ضد المرأة في المجتمع التركي منذ عام 2014، بعدما أكدت وزارة الداخلية التركية، أن ما يزيد على مليون حادث عنف ضد المرأة، قد وقعت بين عامي 2014 و2019، ما أدى إلى وفاة 1890 امرأة، بالإضافة إلى وفاة 94 تحت نظام الحماية، كما كشفت منظمات المجتمع المدني التركية عن تصاعد العنف بشتى أشكاله ضد المرأة التركية.. وخلال عام 2020 وهو عام كورونا، تكبدت المرأة التركية الكثير والكثير من المعاناة.





وشدّد "العسال"، أن حكم أردوغان كان ولا يزال شؤوما على الأتراك ومؤخرًا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة بما يزيد المأساة على الشعب التركي ويعجل بنهاية أردوغان.