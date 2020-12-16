سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم 16-12-2020

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.18جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.18جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.