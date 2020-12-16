رئيس هيئة تنشيط السياحة يعقد اجتماعين مع ممثلي شركتي tui وeasy jet

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعين، عبر الفيديو كونفرنس، أحدهما مع فريق العمل التسويقى لشركة TUI العالمية، والأخر مع ممثلي شركة Easy Jet الإنجليزية، وذلك لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة.





جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والذي خلالها، تمت مناقشة خطة العودة التدريجية المشتركة للحركة السياحية وذلك من خلال البدء في استخدام الأدوات الترويجية الفعالة والمختلفة ومنها برنامج للحملات المشتركة وخاصة حملات الـ Digital وتنظيم رحلات تعريفية للصحفيين والإعلاميين والمدونين وغيرها من آليات الترويج للمقاصد السياحية.





كما استعرض المهندس أحمد يوسف خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مدى التأثير الإيجابي لاكتشاف اللقاحات والتي من شأنها المساهمة في عودة الحركة السياحية العالمية إلى طبيعتها مرة أخرى.



