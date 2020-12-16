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فن

بـ البوستر الرسمي .. بيومي فؤاد يروج لمسرحية هابي نيو يير بالعربي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
مسرحية هابي نيو يير
مسرحية هابي نيو يير بالعربي
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محمد بدران
نشر بيومي فؤاد صورة لبوستر مسرحية جديدة باسم "هابي نيو يير بالعربي"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق بيومي فؤاد، قائلا: "بسم الله.. توكلنا على الله اانتظرونا في المسرحية الكوميدية  هابي نيو ييرز بالعربي 🎉🎭"


وتابع "العرض على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخامس، يفتح باب الحجز يوم الخميس 17 ديسمبر🎟مستنينكم يوم ٣١ ديسمبر الساعة 9:00 مساءً"


العرض بطولة "بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، شيماء سيف، سامية الطرابلسي ".


آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.


يبدأ منتصف شهر ديسمبر الجاري تصوير أحداث فيلم "الشنطة"، والذي من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.


فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي. "الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

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