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اقتصاد

وزير المالية السعودي: المملكة نجحت في تنظيم قمة الـ20 رغم صدمة كورونا وهبوط أسعار النفط

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:24 ص
وزير المالية السعودى
وزير المالية السعودى
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وكالات
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه لن تتم إعادة النظر في قرار ضريبة القيمة المضافة في المدى القريب والمتوسط.

وأضاف الجدعان، في مؤتمر صحفي، على هامش إطلاق ميزانية عام 2021، مساء أمس الثلاثاء، أنه رغم صدمة كورونا وهبوط أسعار النفط؛ استطاعت المملكة بنجاح إقامة قمة G20، والعمل على كافة المحاور والسعي لتطوير قطاع الصحة.

وتابع الوزير السعودي: لو لم نرفع ضريبة القيمة المضافة خلال جائحة كورونا لما استطعنا دفع الرواتب وبعض المزايا المادية.

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