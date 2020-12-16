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حلم كبير لنا.. شاهد فرحة ناشئات منتخب مصر لكرة السلة بتأهلهن لكأس العالم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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هاني حسين
أبدت لاعبات منتخب مصر للناشئات في كرة السلة عن سعادتهن بتحقيق لقب بطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم.

وقالت  ساندي خالد، لاعبة  منتخب مصر للناشئات في  حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "منتخبا مالي والسنغال فرق ليست سهلة ولكن بعد أول مباراة لنا في البطولة اجتمعنا وأكدنا ضرورة حصد لقب البطولة والتأهل لكأس العالم".

وأكدت حبيبة محمد لاعبة منتخب مصر لكرة السلة: "الفوز ببطولة افريقيا كان حلماً كبيراً بالنسبة لنا وشعرنا بقيمة المجهود الذي أديناه طوال البطولة".

ووجهت يارا أسامة لاعبة منتخب مصر لكرة السلة  الشكر لـ الجهاز الفني والمنتخب واللاعبين، قائلة: "اللاعبات ساعدنني من أجل تحقيق  لقب بطولة أفريقيا  والتأهل لكاس العالم".

من جانبه قال مصطفى هدهود مدرب منتخب مصر للناشئات في كرة السلة: "لاعبات المنتخب تأهلن  لكأس العالم 4 مرات، وأحييهن على مجهودهن الجبار طوال مشوار البطولة".
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