حلم كبير لنا.. شاهد فرحة ناشئات منتخب مصر لكرة السلة بتأهلهن لكأس العالم

أبدت لاعبات منتخب مصر للناشئات في كرة السلة عن سعادتهن بتحقيق لقب بطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم.





و قالت ساندي خالد، لاعبة منتخب مصر للناشئات في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي" : "منتخبا مالي والسنغال فرق ليست سهلة ولكن بعد أول مباراة لنا في البطولة اجتمعنا وأكدنا ضرورة حصد لقب البطولة والتأهل لكأس العالم".





وأكدت حبيبة محمد لاعبة منتخب مصر لكرة السلة: "الفوز ببطولة افريقيا كان حلماً كبيراً بالنسبة لنا وشعرنا بقيمة المجهود الذي أديناه طوال البطولة".





ووجهت يارا أسامة لاعبة منتخب مصر لكرة السلة الشكر لـ الجهاز الفني والمنتخب واللاعبين، قائلة: "اللاعبات ساعدنني من أجل تحقيق لقب بطولة أفريقيا والتأهل لكاس العالم".



