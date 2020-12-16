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فن

محمد عبد الرحمن يعلن موعد عرض مسرحية هابي نيو يير بالعربي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
مسرحية هابي نيو يير
مسرحية هابي نيو يير بالعربي
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محمد بدران
نشر محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر صورة لبوستر مسرحية جديدة باسم "هابي نيو يير بالعربي"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد عبد الرحمن، قائلا: "بسم الله.. توكلنا على الله إنتظرونا في المسرحية الكوميدية  هابي نيو ييرز بالعربي". 

وتابع: "العرض على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخامس، يفتح باب الحجز يوم الخميس 17 ديسمبر- مستنيينكم يوم ٣١ ديسمبر الساعة 9:00 مساءً"

العرض بطولة "بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، شيماء سيف، سامية الطرابلسي ".

عرض لـ محمد عبد الرحمن مؤخرا مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين.

المسلسل تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة. 

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