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توك شو

أخبار التوك شو | حقيقة تأجيل الدفعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

انفعل الإعلامى أحمد موسى على الهواء، بسبب قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد مصر، معلقًا "فى شخص داخل الاتحاد لا يريد الخير لمصر ويقوم باتخاذ قرارات ضد الكرة المصرية.

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا كبيرة لسقوط الامطار الأربعاء، موضحًا اليوم الأربعاء هو ذروة الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة".

قال محمد عثمان محامي فتاة "ميت غمر"، إن الفتاة تدعي بسنت وتتعرض الآن إلى أكبر حملة تشهير في مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لما حدث لهذه الفتاة من تحرش جماعي والملابس لم تكن هي السبب في تلك الواقعة.

قال عصام مرعي، لاعب نادي الزمالك السابق، إن جماهير نادي الزمالك متخوفة من شبح عام 2005، لافتًا إلى أن نتائج الزمالك هذا العام مشجعة جدًا، وتسير بخطى جيدة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أمريكا وأوروبا لديهما مشاكل في تطبيق التأمين الصحي، مضيفا أن القدرة المالية هى أصعب التحديات التي واجهت الدولة في التأمين الصحي الشامل.

ردّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم علي حقيقة تسريب امتحانات أولي ثانوي علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً "تسريب إيه إحنا حاطين امتحان مفتوح واحنا ناشرينه.. ومفيش حاجة.. تتسرب ومش متراقب.. وبنقول اعملوا الامتحان من البيت".

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك 14 لاعبا في منتخب مصر للشباب إيجابي كورونا و14 لاعبًا سلبيًا، ولائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تؤكد ضرورة تواجد 11 لاعبا و4 لاعبين احتياطي ونحن نمتلك 11 لاعبًا و3 احتياطيين.

قال حمزة علاء، حارس منتخب مصر للشباب والنادي الأهلي، إن الجميع فى موقف صعب بعد القرار الذي اُتخذ أمس، الثلاثاء، بخصوص لقاء منتخب ليبيا.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، إن أي لقاح لا تستخدمه أي دولة إلا إذا أثبتت فعاليته في التجارب السريرية وليس له أي آثار جانبية. 
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