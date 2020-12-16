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أخبار العالم

بالعصي والحجارة.. أنصار «عون» يعتدون على قناة الجديد اللبنانية.. شاهد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:54 ص
أنصار التيار الوطني
أنصار التيار الوطني الحر يعتدون على مبنى الجديد
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قسم الخارجي
اعتدى مجموعة من أنصار حزب التيار الوطني الحر على مبنى قناة "الجديد" اللبنانية في الكولا، وذلك احتجاجًا على مقدمة إخبارية انتقدت فيها المحطة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وذكرت قناة "الجديد" أن عددًا من أنصار التيار الوطني الحر والرئيس عون تجمعوا أمام مبنى القناة ثم انهالوا بالسباب والشتائم على الموظفين والعاملين بالمحطة وقاموا برشقهم بالحجارة والعصي.

وبثت القناة مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من شباب التيار الحر أمام مبنى قناة الجديد، حيث يوثق المقطع آثار الاعتداء على مبنى القناة.

وجاء في جزء من مقدمة الجديد التي أغضبت أنصار عون "تؤكد مصادر الزائرين لقصرِ بعبدا أن الرئيس ميشال عون بات لا يصحو إلا على نصف اللقاءِ وتأخذه "الغفوة" ويطيب له النوم في عز ِالنقاش وهذه الواقعة تؤكدها 4 مصادر كانت لها فرصة الاجتماعِ بالرئيس وخرجت بانطباعٍ يَعلوه " النعاس " السياسي العميق".

وتابعت: "الرئيس تنتابه أيضًا عوارض النسيانِ التي وضعته على نكرانٍ تامٍ حِيال ما جرى الاتفاق عليه في 12 جلسةً مع الرئيسِ المكلف وهذا النكران تسبب بالتعطيل فيما عكس تيار جبران التهمة والقى بها على الرئيس الحريري ودعاه إلى وقف المشاركة أو افتعالِ إشكالات وتصعيد المواقف واختلاقِ مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة".
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