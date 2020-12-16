7 حيل تساعد على إنقاص الوزن فى العشاء

عندما نبدأ فى اتباع نظام يساعدنا على إنقاص الوزن يكون من الأسهل نسبيًا في الصباح التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام الصحي ، ولكن مع اقتراب اليوم من نهايته نميل أكثر نحو الأطعمة المريحة والمأكولات الحلوة، نحن مرهقون ومجهدون ويبدو أن الانغماس في علاجنا المفضل "الأكل" هو الطريقة المثالية لإنهاء اليوم.





يميل معظم الناس إلى أن يفرطون في تناول الطعام أو ينغمسون في طعام غير صحي أثناء وقت العشاء ، مما يعيق خطة إنقاص الوزن للبقاء على المسار الصحيح ، كل ما عليك فعله هو اتباع بعض حيل العشاء البسيطة.





ووفقا لما أورده موقع " indiatimes" نعرض لكم أهم 7 نصائح لتناول عشاء يساعد فى انقاص الوزن الزائد.





استخدم طبق عشاء صغير لإنقاص وزنه بشكل فعال وفي فترة معينة من الزمن، فمن المهم تناول عدد محدود من السعرات الحرارية، فالطبق الكبير يعني المزيد من الطعام والمزيد من السعرات الحرارية، لذلك لتجنب الإفراط في تناول الطعام ، اختر دائمًا طبقًا صغير الحجم واملأه بأطعمة صحية ومغذية.





احذر من الزيت

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثير من الناس أثناء الطهي تجاهل محتوى السعرات الحرارية في زيت الطهي، إذا كنت ستسكب الزيت بسخاء في مقلاة ، فسيكون ذلك ضارًا لخطة إنقاص الوزن، حتى لو كنت تستخدم الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو السمن ، يجب أن تكون كمية الدهون في طعامك قليلة.





تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من المساء

سبب آخر للإفراط في تناول الطعام في الليل هو الفجوة الزمنية بين العشاء والغداء. الفاصل الطويل يجعلك مفترسًا ولا يمكنك التحكم في نفسك من الإفراط في تناول الطعام، للتغلب على هذه المشكلة ، تناول وجباتك الخفيفة في وقت متأخر من المساء. هذا سيبقيك ممتلئة حتى وقت العشاء.





شرب الماء قبل العشاء

غالبًا ما نقلل من أهمية مياه الشرب، لا يبقينا السائل رطبًا فحسب ، بل يخلق أيضًا إحساسًا بالامتلاء ويساعدنا على تناول كميات أقل، يسهل على عقولنا التعرف على الشبع ونتوقف عن الأكل، لذا ، اشرب كوبًا طويلًا من الماء قبل 30 دقيقة من موعد وجبتك.





إذا أمكن ، تناول بعض البطاطس على العشاء

تشير الدراسات إلى أن البطاطس لديها أعلى مستوى من الشبع مقارنة بأي كربوهيدرات أخرى. يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ثلاث مرات مثل شريحة الخبز الأبيض، هناك اعتقاد خاطئ بأن البطاطس تؤدي إلى السمنة على العكس من ذلك ، فهي غنية بالألياف وكربوهيدرات جيدة النوعية وتحتاج فقط إلى تناولها باعتدال.





تناول الطعام على مائدة العشاء

يمكن أن تجعلك الانحرافات في وقت الطعام تفقد مسار جوعك وستتناول وجبة دسمة. لهذا السبب يُقترح عدم تناول الطعام أمام التلفاز، يمكن أن تساعد ممارسة الأكل اليقظ في إدارة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها والتخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع.





تناول العشاء في وقت مبكر

يمكن أن يكون النوم فورًا بعد تناول العشاء عاملًا آخر قد يوقف تقدمك في فقدان الوزن، من الأفضل تناول العشاء قبل ساعتين من الذهاب إلى الفراش ، وإذا كان شعارك هو التخلص من الكيلوجرامات ، فتناول وجبتك بحلول الساعة 7 مساءً.



