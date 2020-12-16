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اقتصاد

سعر الدولار اليوم 16 -12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك ( البركة ،المصرى الخليجى ، مصرف أبوظبى الاسلامى ، مصر ايران للتنمية ، المصرف المتحد، عودة، الأهلى الكويتى بيريوس، قناة السويس، المصرى للتنمية الصادرات، الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،بلوم ،الاسكندرية،التعمير و الاسكان، ،العقارى المصرى العربى،المصرف العربى ،بنك ابوظبى الاول FAB ،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع. 

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وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك (التجارى الدولى CIB، مصر ، الاهلى ،فيصل الاسلامى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنك الاستثمار العربى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
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