سعر الدولار اليوم 16 -12-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.





سجّل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.66 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك ( البركة ،المصرى الخليجى ، مصرف أبوظبى الاسلامى ، مصر ايران للتنمية ، المصرف المتحد، عودة، الأهلى الكويتى بيريوس، قناة السويس، المصرى للتنمية الصادرات، الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،بلوم ،الاسكندرية،التعمير و الاسكان، ،العقارى المصرى العربى،المصرف العربى ،بنك ابوظبى الاول FAB ،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.





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