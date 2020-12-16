بين ذعر وكوارث طبيعية.. شاب يعبر البحر لرؤية حبيبته لآخر مرة فيجد مفاجأة في انتظاره.. صور

ومن الحب ما قتل ونفى وسجن وألقى بنفسه في عرض البحار، فقد دفع شاب، بنفسه، نحو المخاطر؛ من أجل رؤية حبيبته ، في ظل الإجراءات الصارمة للحد من تفشي من فيروس كورونا المستجد، وذلك بإبحاره لمدة 4 ساعات ونصف الساعة على متن "جيت سكي" في البحر الأيرلندي.





اخترق الشاب «ديل ماكلولان» البالغ من العمر 28 عامًا القواعد المفروضة في بلاده لمواجهة الفيروس المستجد، بانطلاقه في رحلة بحرية طولها 25 ميلًا إلى جزيرة "آيل أوف" من أجل زيارة حبيبته «جيسيكا»، إلا أنه تعرض لمخاطر طوال الرحلة، خاصة أنه لم يركب "جيت سكي" من قبل.





الشاب بدأت رحلته ، بـ"قَطر" الجيت سكي، لمسافة 70 ميلًا من منزله في إيرفين باسكتلندا، إلى الشاطئ في جزيرة ويتهورن، حيث قطع المسافة الطويلة إلى آيل أوف دون أن يأبه بالمخاطر .





واعتقد ماكلولان أن الرحلة ستستغرق 40 دقيقة فقط، وانطلق دون وعي بدافع الحب، لكن رحلته استغرقت حوالي خمس ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.





وبعد أن وصل في النهاية إلى اليابسة، اضطر إلى قطع مسافة 15 ميلًا أخرى سيرًا على الأقدام قبل أن يصل أخيرًا إلى منزل حبيبته في دوجلاس (أكبر مدينة في الجزيرة)، ليلقي نظرة أخيرة عليها قبل أن تعتقله الشرطة.





وقال مصدر في الشرطة لصحيفة iomtoday إن الشاب لم يتبق له سوى 10 دقائق فقط من الوقود في خزانه بمجرد أن وصل إلى الجزيرة، فلو تأخر بضعة دقائق؛ لفقد حياته في عرض البحر.





وفي إحدى ليالي سبتمبر، وأثناء سفره خارج البلاد تعرف ماكلولان بحبيبته لأول مرة بعد أن حصل على إذن لقضاء أربعة أسابيع بشكل قانوني للعمل في الجزيرة، والتي فرضت قواعد حدودية صارمة أثناء تفشي الوباء.





وبعد عودته إلى البر الرئيسي، حاول ماكلولان أكثر من مرة العودة إلى الجزيرة لرؤية صديقته الجديدة، لكن السلطات رفضت الإذن بذلك، بسبب القواعد الصارمة للحد من تفشي الفيروس.





مما دفعه لشراء جيت سكي وانطلق عبر البحر الأيرلندي رغم المخاطر وافتقاره إلى الخبرة فقط من أجل رؤية حبيبته ولو لمرة أخيرة، فقد ألقت الشرطة القبض عليه بعدما أثاره من ذعر وقلق عام.





حكم «كريس أروسمين» نائب رئيس المحكمة العليا في اسكتلندا بسجن ماكلولان لمدة 4 أسابيع، موجهًا له رسالة شديدة اللهجة قائلًا: "لم تعرض سكان جزيرة مان فقط للخطر، ولكنك عرّضت نفسك أيضًا لخطر كبير".



