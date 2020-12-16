باحث: غموض حول ظهور أعراض على 10% من المتعافين من كورونا.. فيديو

مؤكدًا أنه تم اختبارها علي عشرات الآلاف من المتطوعين، ونعلم جيدًا نسبة فاعليتها . قال الدكتور إسلام حسين ، الباحث المتخصص في علم الفيروسات، إن هناك لقاحات خرجت بالفعل في بعض البلاد، ولقاحات أخرى أوشكت على الظهور للنور بالفعل،





وأضاف إسلام حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أن الموجة الأولى كان من الواضح بها أن الأشخاص أصحاب السن المتقدم هم أكثر إصابة بالعدوى ولكن الآن في ظل الموجة الثانية اتضح لنا أن هناك شبابًا يصابون بالعدوى بفيروس كورونا وتكون حالتهم خطيرة .





وأوضح إسلام حسين ، أن هناك 10% من الأشخاص الذين يتم تعافيهم من فيروس كورونا تظهر عليهم أعراض بعد شفائهم، ولا أحد يعلم ما سببها حتى الآن وهذا اتضح لنا أيضًا. الأشخاصحتىالآن





ونوّه إسلام حسين، إلى أن هناك الكثير من الأمور في عدوى فيروس كورونا غير معروفة حتى الآن لافتًا إلي أن الأشخاص الذين يتعافون من الإ صابة بسرعة؛ يكونون أقل خطورة في نقل العدوى الي الآخرين .



