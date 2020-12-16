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توك شو

باحث: غموض حول ظهور أعراض على 10% من المتعافين من كورونا.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات، إن هناك لقاحات خرجت بالفعل في بعض البلاد، ولقاحات أخرى أوشكت على الظهور للنور بالفعل، مؤكدًا أنه تم اختبارها علي عشرات الآلاف من المتطوعين، ونعلم جيدًا نسبة فاعليتها .

وأضاف إسلام حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أن الموجة الأولى كان من الواضح بها أن الأشخاص أصحاب السن المتقدم هم أكثر إصابة بالعدوى ولكن الآن في ظل الموجة الثانية اتضح لنا أن هناك شبابًا يصابون بالعدوى بفيروس كورونا وتكون حالتهم خطيرة .

وأوضح إسلام حسين، أن هناك 10% من الأشخاص الذين يتم تعافيهم من فيروس كورونا تظهر عليهم أعراض بعد شفائهم، ولا أحد يعلم ما سببها حتى الآن وهذا اتضح لنا أيضًا.

ونوّه إسلام حسين، إلى أن هناك الكثير من الأمور في عدوى فيروس كورونا غير معروفة حتى الآن لافتًا إلي أن الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة بسرعة؛ يكونون أقل خطورة في نقل العدوى الي الآخرين .

وأشار "حسين"، إلى أن الجميع لن يأخذوا اللقاح في نفس التوقيت؛ وهذا لأنه سيتم توزيعه علي مراحل، مؤكدًا ان لقاح "فايزر" تم توزيعه أمس على عدد من الولايات الأمريكية.
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