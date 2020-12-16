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فن

بإطلالة شتوية.. أحمد العوضي يتألق في أحدث ظهور له

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:38 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر أحمد العوضي داخل منزله بإطلالة شتوية أنيقة نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وشارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

يذكر أن احمد العوضي تزوج مؤخرًا من النجمة ياسمين عبد العزيز كانت آخر أعمالها مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020. 

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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