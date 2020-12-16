أفضل الوظائف وأكثرها طلبًا على مستوى العالم في ظل كورونا

تسبّب تفشي جائحة كورونا في تغير العالم الذي نعرفه على نحو لم يكن متوقعًا مطلقًا، وقد تضرر قطاع التوظيف بشكل خاص بشدة وبصورة سريعة، حيث توقفت العديد من الشركات على مستوى العالم عن التوظيف وبدأت في تسريح الموظفين، كما اضطرت شركات إلى التحول إلى ممارسات التجارة الإلكترونية فقط؛ وبعد بضعة أشهر من التراجع، تمكنت بعض الشركات من استعادة توازنها، لكن القوى العاملة تغيرت بدون شك.





ماذا يعني هذا التحول بالنسبة للعقد القادم؟





أكد تقرير نشره موقع "Career Group companies" الأمريكي، المتخصص في مجال التوظيف وتقديم الاستشارات المهنية، أن جائحة كورونا أحدثت موجة من التغيير في قطاع التوظيف، حتى أن بعض الوظائف التي كانت تعتبر في السابق وظائف مرموقة أصبحت "زائدة عن الحاجة"، في حين أصبحت وظائف أخرى بمثابة "خدمات أساسية".





وأشار التقرير إلى أن التقدم التكنولوجي في كافة الصناعات يعد من ضمن التغييرات التي أدت إليها الجائحة على مستوى العالم، موضحًا أنه قبيل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتاد الموظفون العمل في المكاتب والمقرات لكن أغلب الشركات اتجهت على نحو سريع إلى الاستعانة بنظام العمل من المنزل واعتماد بيئة عمل عن بعد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الموظفين من خطر العدوى.





وسلط التقرير في الوقت ذاته الضوء على أفضل الوظائف وأكثرها طلبًا خلال العام الجاري 2020، وأيضًا الوظائف المتوقع أن تكون الأكثر طلبًا في عام 2021 في ظل تفشي جائحة كورونا ، كما يتبين فيما يلي:





1. "Hybrid Roles" أو "الأدوار الهجينة":

هذه ليست وظيفة من الناحية الفنية، لكن هناك سببًا لكونها على رأس القائمة التي أوردها موقع "Career Group companies"، حيث يرجع ذلك إلى أن هناك شركات مازالت تحاول استعادة توازنها، وهو ما يعني أنه من الممكن ألا تكون لدى هذه الشركات ميزانية لتعيينات متعددة، وسوف تتطلب الاستعانة بشخص يمكنه أداء وظائف أو أدوار متعددة.





وشدد التقرير على أن ما وُصف بـ"الأدوار الهجينة" ستكون واحدة من أفضل الوظائف لعام 2021، لكنها ستتطلب تمتع الفرد بمهارات شخصية وتقنية؛ ومن بين أمثلة "الأدوار الهجينة": وظيفة المساعد الإداري الذي يساعد أيضًا في مهام الموارد البشرية.





2. متخصصو التسويق الإلكتروني:





اضطرت العديد من الشركات إلى اعتماد التحول الرقمي ومنصات التجارة الإلكترونية في طريقة عملها، وهو ما أدى إلى الحاجة إلى مزيد من المتخصصين في مجال التسويق الإلكتروني أو التسويق الرقمي.





3. مصممو الجرافيك:





يتوقع التقرير أن تكون وظيفة "مصممي الجرافيك" واحدة من أكثر الوظائف طلبًا في عام 2021.





4. متخصصو الاستراتيجيات التسويقية (Marketing Strategists):





تتطلع الشركات إلى العودة بشكل كامل وبكل طاقتها بعد أزمة تفشي جائحة كورونا، ولذلك فإن وظيفة "متخصصي الاستراتيجيات التسويقية" من المتوقع أن تكون واحدة من أكثر الوظائف المطلوبة في عام 2021.





5. محللو البيانات (Data Analysts):





أصبحت الشركات الآن أكثر من أي وقت مضى تدرك أهمية البيانات، حيت تسعى إلى معرفة عادات المستهلكين سواء أثناء استخدام الإنترنت أو دون ذلك، ومن ثم استخدام هذه المعلومات من أجل إعداد استراتيجيات تسويقية مفيدة وتجذب الانتباه، وهنا يأتي دور محللي البيانات، حيث تتمثل وظيفتهم في جمع المعلومات والبيانات من مصادر عدة وتحليلها ثم تقديم توصيات بهدف التحسين من عملية صنع القرار.





وشملت قائمة التوقعات لأفضل الوظائف وأكثرها طلبًا لعام 2021 أيضًا كل من الأدوار التالية:





6. المحاسبين





7. متخصصو الموارد البشرية





8. متخصصو تكنولوجيا المعلومات





9. متخصصو هندسة الشبكات (Web Engineers)



