من دلمون إلى البحرين.. السفارة البحرينية بالقاهرة تحتفي بالعلاقات مع مصر

أقامت سفارة مملكة البحرين في القاهرة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، احتفالية بعنوان "علاقات ثقافية" للاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، برعاية من وزارة الثقافة المصرية، وذلك بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، والتي تضمنت عرض فيلم تسجيلي أعده المجلس الأعلى للثقافة بعنوان "من دلمون إلى البحرين".









وخلال كلمته في الاحتفالية، أكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا رفيعًا على مختلف المستويات، مضيفًا أن العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية وطيدة تستمد أساسها ومنطلقها من العلاقات الأخوية التي تربط الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وحرصهما الدائم على تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الثقافة تأتي لتشكل رافدًا مهمًا وحيويًا في المد الحضاري والثقافي بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ وتعزز من هذه الروابط.





وعبر السفير هشام بن محمد الجودر عن سعادته لتوافق هذه الاحتفالية مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي ملك البحرين مقاليد الحكم،





كما توجه سفير مملكة البحرين في القاهرة بجزيل الشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة على هذه الاحتفالية، التي تعد تظاهرة تعكس مدى التواصل والمحبة التي تعمق جذور الصلة بين الأشقاء في البلدين.



