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فن

محمد سامي يروج لمسلسل مي عمر ويعلن موعد عرضه.. شاهد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
مي عمر مسلسل لؤلؤ
مي عمر مسلسل لؤلؤ
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محمد بدران
روَّج المخرج محمد سامي، زوج النجمة مي عمر، لمسلسلها الجديد الذي تقوم فيه بالبطولة المطلقة للمرة الأولى وسيتم عرضه نهاية ديسمبر الجاري باسم "لؤلؤ".

وظهرت مي عمر، في البوستر الرسمي ممسكة بـ"مايك" في يدها، مرتدية فستان لامع باللون الفضي، مع قفازات طويلة في يدها باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفها، مع اعتمادها علي ميك أب جريء يبرز جمالها و يكمل إطلالتها الجديدة عن شخصيتها في مسلسل "لؤلؤ".

وعلقت محمد سامي علي البوستر : "مسلسل #لؤلؤ بطولة النجمة #مي_عمر.. إنتاج تامر مرسي إشراف عام حسام شوقي.. إشراف على التأليف و الإخراج محمد سامي.. إخراج محمد عبد السلام سيناريو وحوار محمد مهران ابتداءً من 27 ديسمبر on"

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

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