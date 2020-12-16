طقس الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية تعطل الدراسة وترفع درجة الاستعداد للقصوى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، المتوقعة اليوم الأربعاء، بأن يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء البلاد نهارا بينما يميل للحرارة على جنوب سيناء، ويكون باردا طوال الليل.





ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تشهد 9 محافظات هطول أمطار "متوسطة إلى غزيرة – رعدية" تسقط على مدن بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، بلطيم، العريش، رفح، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، رشيد".





بينما تشهد 7 محافظات أخرى "أمطار متوسطة" وتكون على مدن الإسكندرية، ومطروح، ورأس سدر، ونخل، وكاترين، والبحيرة، والغربية، والمنوفية" .





بينما تشهد مناطق من محافظات شمال الصعيد، "أمطار خفيفة" تسقط على "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا".





وقرّر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إيقاف الدراسة اليوم الأربعاء؛ نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال والذى سوف يكون تأثيره على القاهرة .





وشدد عبد العال، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة.





وذلك لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.





من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت صباحًا واستمرت حتى غروب أمس الثلاثاء، مؤكدا "عملنا خريطة تضم النقاط الساخنة في المحافظة بهدف التعامل السريع والفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار".





وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تمت إعادة توزيع سيارات الصرف الصحي لإزالة مياه الأمطار من الشوارع في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه غدا تعود الدراسة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.





كما قرّر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا، الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل؛ وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.





وشدّد محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات على مدار 24 ساعة؛ لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.





وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وعواصم المحافظات:

القاهرة 20 13

الإسكندرية 15 19

طنطا 19 13

شبين الكوم 19 13

دمنهور 19 14

بلطيم 18 15

مطروح 21 14

السلوم 20 11

سيوة 19 9

بورسعيد 19 14

دمياط 18 15

الزقازيق 20 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 15

العريش 20 13

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نويبع 22 18

طابا 19 13

كاترين 15 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 25 18

الفيوم 21 12

بنى سويف 20 12

المنيا 21 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 12

قنا 23 12

الأقصر 23 12

أسوان 23 13

الوادى الجديد 24 07



