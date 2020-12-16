في ذكرى رحيل مها صبري.. قصة تدخل الشعراوي لإنقاذها من الدجالين بسبب مرضها

تحل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنانة مها صبرى، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1989، عن عمر يناهز 57 سنة، بعدما قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ الغناء.





اسمها الحقيقي زكية فوزي محمود، لم يكن الغناء ولا الفن يخطر ببالها فقد حباها الله جمالا وسحرا أعطياها ثقة كبيرة في نفسها، واختار لها الفنان عبد السلام النابلسي اسمها الفني «مها صبري»، حيث مثلت وغنت في مجموعة من الأفلام منها منتهى الفرح مع الفنان حسن يوسف عام 1963، كما مثلت أفلامًا مع حسين صدقي وإسماعيل ياسين.

من أشهر أغاني مها صبري، «ما تزوقيني يا ماما» التي غنتها في فيلم منتهى الفرح، كما شاركت المغني ماهر العطار في البرنامج الإذاعي «أمطار الربيع».





وفي بداية عام 1988 وبعد صراع مع المرض، أصيبت مها صبري، بقرحة المعدة استمر قرابة الأربع سنوات عانت في آخرها من الغيبوبة الكبدية وتوفيت في 16 ديسمبر 1989.



