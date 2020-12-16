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أخبار العالم

بعد فضيحة الفحص المهبلي للمسافرات.. قطر تحتجز أستاذاً أسترالياً ونجله دون تهمة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
قطرتحتجز أستاذ استرالي
قطرتحتجز أستاذ استرالي ونجله دون تهمة رسمية
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قسم الخارجي
تحتجز السلطات في قطر منذ عدة أشهر أستاذًا أستراليًا ونجله، دون توجيه تهمة معينة لهما، وذلك بعد أقل من شهرين على تعرض مسافرات أستراليات في مطار الدوحة إلى "فحص مهبلي"، في واقعة أثارت ضجة وخلافًا مع أستراليا، ودفعت النظام القطري للاعتذار.

وقال مصدر من الدوحة لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن الأستاذ الجامعي لقمان طالب البالغ 58 عامًا وابنه اسماعيل صاحب الـ 24 عامًا محتجزان في قطر في مكان لم يكشف عنه. 

وكشفت تقارير إعلامية عن اعتقال الرجل الاسترالي وابنه في منزلهما بالعاصمة القطرية في يوليو الماضي.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية صنفت أحمد لقمان الابن الثاني، للأستاذ الاسترالي "مسهلا" لتنظيم القاعدة وكذلك شركته "طالب وأولاده بي تي واي ليمتد" ومقرها استراليا.

وذكرت الوزارة الأمريكية في أكتوبر الماضي أن أحمد لقمان طالب متورط في أنشطة تنفيذ وتسهيل لصالح القاعدة ودعما لأهدافها، موضحة أن جارته في مجال الأحجار الكريمة وفرت له القدرة على نقل الأموال دوليا لصالح القاعدة.

ولم توجه أي اتهامات رسمية بشكل علني إلى أحمد لقمان، كما أن والده المحتجز يعمل كأستاذ للصحة العامة متخصص في الإحصاءات الحيوية بجامعة قطر.

من جانبها، تقول نايلا أحمد رئيسة الحالات الفردية في منظمة "كايج" الحقوقية البريطانية إن "حياة البروفيسور طالب وابنه إسماعيل قد انقلبت رأسا على عقب في غضون أسابيع". 

وأوضح أنه من المرجح أن يتم ترحيلهما من قطر، وأضافت "نحن قلقون للغاية بشأن حالتهما وندعو السلطات الأسترالية لاتخاذ إجراءات فورية لإعادتهما إلى بلدهما".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الاسترالية إن الحكومة  تقدم مساعدة قنصلية لرجلين أستراليين اعتقلا في قطر، وتابعت "نظرا لالتزامات الخصوصية الخاصة بنا.. لن ندلي بمزيد من التعليقات".

وبحسب التقارير، فإن الأستاذ الأسترالي يقيم في قطر منذ 2015، وهو خبير في الصحة العامة، وقد ساعد البلاد مؤخرًا في الاستجابة لفيروس كورونا.

وتوترت العلاقات بين قطر واستراليا مؤخرا، بعد تعرض مسافرات استراليات في مطار الدوحة لمعاملة مهينة وتفتيش جنسي دقيق عقب العثور على طفلة حديثة الولادة في مرحاض بالمطار.. ما أدى إلى خلاف دبلوماسي حاد وإدانات دولية واسعة لقطر.
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