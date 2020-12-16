عصام سالم يكشف كواليس تولي منصب رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك ويؤكد: «لن أعمل لإرضاء السوشيال ميديا»

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً لتوليه المنصب، خلال مباراة الفريق مع المقاولون العرب.





وقال "عصام" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تلقيت اتصالاً هاتفياً لتولي منصب رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك أثناء هدف مصطفى محمد في المقاولون العرب، كنت بشرة خير".





وأكمل: "أمتثل للمهنية ولن أعمل لإرضاء السوشيال ميديا؛ لأنها ستغرقنا".





من ناحية أخرى، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق القريبة من ملعب 30 يونيو استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.





ويخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ثم يدخل في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادًا للمباراة.





ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.