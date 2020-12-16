في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. قصة دخولها السجن مرتين وبكائها خلف القضبان

عام 2006، عن عمر ناهز 63 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، إثر دخولها في غيبوبة لمدة أسبوعين.

تحل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب، التى وُلدت في 2 أكتوبر عام 1943، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر ناهز 63 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، إثر دخولها في غيبوبة لمدة أسبوعين.

بدأت ماجدة الخطيب، حياتها الفنية في مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم «حب ودلع»، ثم توالت الأعمال إلى أن بدأت تأخذ أدوار بطولة مطلقة في بعض الأفلام مثل «البيت الملعون» مع الفنان كمال الشناوي، وحصلت على جائزة التمثيل «الهرم الذهبي» عام 1966 عن دورها في فيلم "دلال المصرية" والذي كان أول فيلم بطولة مطلقة لها، فيما حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم «التفاحة».

وبعد الشهرة التي حظيت بها الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، خاصة في فترة السبعينيات تعرضت للسجن مرتين، ففي شهر مايو من عام 1982 قضت المحكمة بسجنها عاما كاملا مع الشغل وتغريمها 50 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك بعد أن قضت فترة تقترب من الـ8 أشهر بالحبس الاحتياطي على إثر اتهامها بقيادة سيارتها وهي فاقدة الوعي، ما تسبب في مقتل مواطن في الحال، وأثبتت تحقيقات النيابة خطأها وأيضا أكدت التحليلات تناولها الكحول أثناء القيادة.





ولم يكتف الزمن بعقابها عند هذا الحد، بل تكرر العقاب من نفس العمل، ففي عام 1986 تم القبض عليها مع اثنين من أصدقائها بتهمة تعاطي المخدرات، حيث قضت محكمة الجنايات بالحبس من 2 إلى 3 سنوات، ما جعل الفنانة تنكر تلك التهمة، وادعت أن هذه المخدرات كانت لدواعي تمثيل أحد مشاهد فيلم "ابن تحية عزوز"، ولكن الأدلة كانت واضحة والتحاليل التي أجريت للفنانة أثبتت صحة ادعاءات المحكمة، وبالتالي قضت الخطيب مدة عقوبتها خلف قضبان سجن النساء بالقناطر الخيرية.





وأثناء قضائها فترة عقوبتها، قالت آمال بهنسي، رئيس الجهاز الاجتماعي والمسئولة عن متابعة تنفيذ العقوبات المقررة على السجينات، إن الفنانة ماجدة الخطيب كانت سجينة متذمرة في بادئ الأمر، رافضة الإذعان لأوامر السجانات، ولكنها بعد أن تأكدت من أنه لا مجال للرفض والتذمر قامت بتنفيذ الأوامر التي كانت تأتي إليها، حيث قامت بتقشير أكثر من 30 جوالاً من البصل في فترة تواجدها في سجن النساء، ولهذا السبب كانت دائما تشعر بأنها تبكي وأنت تشاهدها وذلك من كثرة "دموع البصل".