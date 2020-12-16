مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة:
08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامبتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
10:00 مساء، ليفربول × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة اليوم والقنوات الناقلة
10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، بارما × كالياري
09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا
09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج
09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن
09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج
09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج
09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
10:00 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8