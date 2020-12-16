مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

ديسمبر 2020 عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

تقام اليوم الأربعاء، 16

تقام اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة:





08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامبتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7





08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





10:00 مساء، ليفربول × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7





10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة اليوم والقنوات الناقلة

10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN





09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5





09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





09:45 مساء، بارما × كالياري





09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا





09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج





09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن





09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج





09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج





09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة

08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9





08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6





08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8





08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10





10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9





10:00 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10





10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6





10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8