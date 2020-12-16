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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة:

08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامبتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1   

08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7

08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 2

10:00 مساء، ليفربول × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1   

10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7

10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة اليوم والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
 
07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 12 EN

09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 5

09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 4

09:45 مساء، بارما × كالياري

09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا

09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
 
07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج

09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن

09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج

09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج

09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج          

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
 
08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 9

08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6         

08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 8     

08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 10     

10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9   

10:00 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10   

10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 6

10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8     
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