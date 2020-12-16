ربنا معاكم وترجعوا بالسلامة.. محمد الشناوي يدعم لاعبي منتخب الشباب

دَعَّم محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول بالنادى الأهلى، لاعبى المنتخب الوطنى للشباب، بعد إصابة معظمهم بـ فيروس كورونا خلال تواجدهم في تونس، وذلك عبر حسابه على "تويتر".





وغرّد محمد الشناوي: "‏ربنا مع رجالة منتخبنا للشباب.. ألف سلامة عليكم.. وترجعوا بالسلامة إن شاء الله".





وقرّر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اعتبار المنتخب الوطنى للشباب مُنسحبًا أمام منتخب ليبيا ومهزومًا 0-2 وفقا للائحة، بعد ما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.





واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا، بعد ما أصيب عدد كبير من لاعبى منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.





وأصرّ لاعبو المنتخب الوطني على البقاء فى تونس واستكمال مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للشباب فى موريتانيا.



