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فن

في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. قصة اتهامها بـ قتل شاب وهي مخمورة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:20 ص
ماجدة الخطيب
ماجدة الخطيب
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سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب، التى رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر ناهز 63 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، إثر دخولها في غيبوبة لمدة أسبوعين.

بدأت ماجدة الخطيب، حياتها الفنية في مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم «حب ودلع»، ثم توالت الأعمال إلى أن بدأت تأخذ أدوار بطولة مطلقة في بعض الأفلام مثل «البيت الملعون» مع الفنان كمال الشناوي، وحصلت على جائزة التمثيل «الهرم الذهبي» عام 1966 عن دورها في فيلم "دلال المصرية" والذي كان أول فيلم بطولة مطلقة لها، فيما حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم «التفاحة».

اُتهمت ماجدة الخطيب، في جريمة قتل عن طريق الخطأ، عندما كانت تقود سيارتها في 19 مايو عام 1982، حيث اصطدمت بشاب يدعى سيد عبدالله، والذي توفي على الفور، فقضت المحكمة بحبسها عاما كاملا مع الشغل وتغريمها 50 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك بعد أن قضت فترة تقترب من ثمانية أشهر بالحبس الاحتياطي، واتهمت الفنانة – وقتها – بقيادة السيارة وهي فاقدة للوعي ولكن ثبت خطؤها، وأيضا أكدت التحليلات تناولها الكحول أثناء القيادة، وقررت في التحقيقات أنها فقدت السيطرة على عجلة القيادة بعدما كسر الزجاج الأمامي للسيارة وأصابها بجروح مختلفة.

وفي عام 2006، رحلت ماجدة الخطيب بعد صراع مع المرض استمر لمدة شهر دخلت على أثره في غيبوبة لمدة أسبوعين كاملين، لترحل الفنانة التي أثارت جدلا واسعا خلال رحلتها الفنية التي امتدت ما يقرب من 40 عامًا.

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