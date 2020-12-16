محمد صلاح الأبرز.. كيف تأثرت قيمة اللاعبين التسويقية بسبب كورونا

أيام قليلة ونودّع عام 2020، "عام الكورونا" هو التعبير الأقرب الذي يمكن وصف به هذا العام، ففيروس كورونا المستجد أثر على العالم أجمع في مختلف مجالاته، ولكن ها هي الأيام تمر ويمر عام من أصعب الأعوام في تاريخ البشرية.





فيروس كورونا أثر كثيرًا في كرة القدم.. فالحياة الكروية توقفت لفترة لا تقل عن 3 أشهر في مختلف بلاد العالم، وحتى الآن مازال تأثير ذلك مستمرًا، فلم نعد نسمع أصوات الجماهير في المدرجات، ولكن استمرت كرة القدم، واستمر معها إبداع نجمنا محمد صلاح في عام كان سعيدًا له بكل تأكيد، ولكن شابه بعض الأمور التي لم تكن جيدة أيضًا.