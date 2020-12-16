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رياضة

محمد صلاح الأبرز.. كيف تأثرت قيمة اللاعبين التسويقية بسبب كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أيام قليلة ونودّع عام 2020، "عام الكورونا" هو التعبير الأقرب الذي يمكن وصف به هذا العام، ففيروس كورونا المستجد أثر على العالم أجمع في مختلف مجالاته، ولكن ها هي الأيام تمر ويمر عام من أصعب الأعوام في تاريخ البشرية.

فيروس كورونا أثر كثيرًا في كرة القدم.. فالحياة الكروية توقفت لفترة لا تقل عن 3 أشهر في مختلف بلاد العالم، وحتى الآن مازال تأثير ذلك مستمرًا، فلم نعد نسمع أصوات الجماهير في المدرجات، ولكن استمرت كرة القدم، واستمر معها إبداع نجمنا محمد صلاح في عام كان سعيدًا له بكل تأكيد، ولكن شابه بعض الأمور التي لم تكن جيدة أيضًا.

وأثرت جائحة فيروس كورونا على جميع الموازين حول العالم وبشكل خاص كرة القدم بعد ما تراجعت قيمة اللاعبين التسويقية خلال فترة انتشار الفيروس وتوقف الأنشطة الرياضية.

ويرجع انخفاض القيمة هو قلة الإنفاق في الأسواق والميركاتو حيث خسرت معظم الأندية مواردها بعدم حضور الجماهير وتوقف النشاط.

ولكن يبقي السؤال: كيف انخفضت قيمة اللاعبين؟

تأثر كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بانخفاض القيمة السوقية، رغم استمراره على صدارة أغلى لاعبي العالم، ولكن القيمة انخفضت من 200 إلى 180 مليون يورو، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان متساويًا مع سترلينج بقيمة 128 مليون يورو.

وانخفضت قيمة المصري محمد صلاح هداف ليفربول متساويًا مع زميله ساديو ماني بقيمة 120 مليون يورو بعد ما كانت قيمته 150 مليونًا.
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