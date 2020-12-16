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أخبار العالم

تقرير: تركيا تدرس طرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك ردًا على العقوبات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
تركيا تدرس طرد القوات
تركيا تدرس طرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك
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قسم الخارجي
أفادت تقارير إعلامية بأن تركيا تدرس طرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك الجوية، ردًا على فرض واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب حصولها على أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400".

وزعم الكاتب التركي ذو الفقار دوجان أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قد يلجأ إلى التهديد بطرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك، وهو تهديد مألوف تستخدمه الحكومة التركية كلما توترت علاقتها بواشنطن، وفقا لموقع "أحوال" التركي.

وبحسب التقارير، تم تشغيل قاعدة إنجرليك الجوية بشكل مشترك بين القوات الأمريكية والتركية، حيث كانت القاعدة مهمة للعمليات الأمريكية في العراق وسوريا، ومركزا لنشر أسلحة نووية تكتيكية.

وكانت تقارير دولية أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن تدرس نقل قاعدة إنجرليك الجوية من تركيا إلى إحدى جزر اليونان لتعزيز وجودها في شرق البحر المتوسط.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وكالة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، فضلا عن عدد من المسؤولين الآخرين، ما يمنع المؤسسة التركية من الحصول على أي قروض من الشركات المالية الأمريكية والدولية.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية التركية العقوبات أحادية الجانب المفروضة على أنقرة، مؤكدة أنها ستضر العلاقات.

وتعهدت الخارجية التركية بأن أنقرة "سترد بما يلزم" داعية الولايات المتحدة لمراجعة ما وصفته بـ"الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على العقوبات "نتطلع من الولايات المتحدة، حليفتنا بالناتو، دعم كفاحنا ضد المنظمات الإرهابية والقوى التي لديها أطماع في منطقتنا، بدلا من فرض العقوبات".

بدوره، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا إلى حل مشكلة امتلاكها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

ومن المتوقع أن تثير العقوبات الأمريكية توترًا جديدًا بين واشنطن وأنقرة، قبل تسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسلطة في 20 يناير المقبل.
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