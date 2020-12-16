بسبب فيروس كورونا.. 2020 عام إلغاء وتأجيل الأحداث الرياضية

أيام قليلة ونودّع عام 2020، "عام الكورونا" هو التعبير الأقرب الذي يمكن وصف به هذا العام، ففيروس كورونا المستجد أثر على العالم أجمع في مختلف مجالاته، ولكن ها هي الأيام تمر ويمر عام من أصعب الأعوام في تاريخ البشرية.





فيروس كورونا أثر كثيرًا في كرة القدم.. فالحياة الكروية توقفت لفترة لا تقل عن 3 أشهر في مختلف بلاد العالم، وحتى الآن مازال تأثير ذلك مستمرًا، فلم نعد نسمع أسماء تلك الجماهير في المدرجات، ولكن استمرت كرة القدم.