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رياضة

بسبب فيروس كورونا.. 2020 عام إلغاء وتأجيل الأحداث الرياضية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أيام قليلة ونودّع عام 2020، "عام الكورونا" هو التعبير الأقرب الذي يمكن وصف به هذا العام، ففيروس كورونا المستجد أثر على العالم أجمع في مختلف مجالاته، ولكن ها هي الأيام تمر ويمر عام من أصعب الأعوام في تاريخ البشرية.

فيروس كورونا أثر كثيرًا في كرة القدم.. فالحياة الكروية توقفت لفترة لا تقل عن 3 أشهر في مختلف بلاد العالم، وحتى الآن مازال تأثير ذلك مستمرًا، فلم نعد نسمع أسماء تلك الجماهير في المدرجات، ولكن استمرت كرة القدم.

وأثرت جائحة فيروس كورونا على جميع الموازين حول العالم وبشكل خاص كرة القدم بعد ما تراجعت قيمة اللاعبين التسويقية خلال فترة انتشار الفيروس وتوقف الأنشطة الرياضية.

وفي هذا التقرير، نستعرض البطولات التي تأثرت بجائحة كورونا:

كان على رأس الأحداث الرياضية التي تأثرت دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي تأجلت لتقام صيف عام 2021 .

وتأجلت بطولة كأس أمم أوروبا التي كانت ستقام في 12 دولة خلال الصيف الجاري لمدة عام أيضا، وكذا بطولة كوبا أمريكا 2020.

وأثرت جائحة فيروس كورونا على جميع الموازين حول العالم وبشكل خاص كرة القدم بعد ما تراجعت قيمة اللاعبين التسويقية خلال فترة انتشار الفيروس وتوقف الأنشطة الرياضية.

وقرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي من الدوري المحلي، دون تتويج أي فريق باللقب، كما تابعت رابطة الدوري الفرنسي نفس النهج حيث أعلنت إنهاء منافسات الموسم الحالي، وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان بالمسابقة.

وتم إعلان تتويج كلوب بروج البلجيكي المتصدر باللقب، ولكن القرار النهائي الخاضع لتصويت الأندية لم يتم إصداره بشكل نهائي حتى الآن.

كما توقفت المنافسات في كل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، حتى تم استئنافها مجددًا.

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