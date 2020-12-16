أسامة نبيه: مواجهة الزمالك وبيراميدز غدًا صعبة

أكد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي زد، أن مباراة الزمالك وبيراميدز ، غدًا ، الخميس، بالدوري صعبة.

وقال نبيه فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:" مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة ولكن حظوظ الأبيض أقوي للفوز بالمباراة".

وفي سياق آخر، أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه ضد جازيل بطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا ستقام على ملعب الكلية الحربية.





وأشار قاسم في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن فريقه يهدف لحصد أكبر عدد من النقاط في مبارياته الأولى بدوري We المصري.





وقال قاسم: "مواجهتي الزمالك مع بطل تشاد ستكونان في القاهرة، لقاء الذهاب كان من المقرر أن يقام خارج مصر ولكن تم الاتفاق على إقامتهما هنا، وستقام المواجهة في الكلية الحربية".





وأكمل: "هدفنا في الدوري هو حصد النقاط خاصة في المباريات الأولى، نريد تجميع أكبر قدر ممكن خلالهم، هذا هو هدفنا ولا نبحث عن شكل الأداء".



