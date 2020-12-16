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فن

أخبار الفن| طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني.. أزمة حمو بيكا وعمر كمال.. ظهور جديد لـ فيفي عبده بعد شائعة وفاتها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

لوحظ على البوستر الدعائي الأول لألبوم الهضبة عمرو دياب «يا أنا يا لأ»، أنه لم يرتد دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني، وانتزعها من يده بعد فترة طويلة من حرصه على ارتدائها في شتى المناسبات، ما أكد بشكل كبير حدوث الطلاق بينهما بعد فترة كبيرة من الجدل. 

حرصت الفنانة فيفي عبده على طمأنة متابعيها على حالتها الصحية، مؤكدة أن حالتها الصحية فى تحسن.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدون مكياج من غرفتها، وهي نائمة، في ظهور نادر لها بدون وضع المكياج. 

نشر حمو بيكا، مطرب المهرجانات، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو جديدًا كشف خلاله عن وجود خلافات شديدة بينه وبين المغني عمر كمال، بسبب اتفاقه معه على المشاركة في تقديم أغنية مهرجانات بعنوان "فستان الفرح".

ردّ مغني المهرجانات عمر كمال، علي هجوم مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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