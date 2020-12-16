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فن

غادة رجب بإطلالة شتوية تخطف الأنظار.. صورة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:12 ص
غادة رجب
غادة رجب
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محمد بدران
نشرت الفنانة غادة رجب، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت غادة رجب داخل منزلها بإطلالة شتوية مرتدية سترة باللون الرمادي ونظارة انيقة، حازت على إعجاب كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وسبق أن كشفت الفنانة غادة رجب سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت "غادة" خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفيما يتعلق بنجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا وأهمها أغنية "يحتاجني".

وأكدت أن سر حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على غناء بأكثر من لهجة.

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