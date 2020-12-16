نهاوند سري تحتفل بالثلاثية مع الخطيب.. صور

احتفلت الإعلامية نهاوند سري، المذيعة بقناة النادي الأهلي، بثلاثية الأهلي الأخيرة ، وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشرت نهاوند سري مجموعة من الصور برفقة الألقاب الثلاثة التي حققها الفريق الموسم الحالي، "الدوري الممتاز، وكأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا" وبصحبتها رئيس النادي الأهلي وعلقت عليها: "الثلاثية #بيبو #يا_اهلي ❤️❤️🦅🦅🏆🥇🎖".





وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.





يُذكر أن الإعلامية نهاوند سرى قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.





تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.





منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم قبل العودة للتدريبات اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.





وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على مغالبة أحزانه بسبب وفاة موتجيكا ماديشا مدافع صن داونز، وقيادة تدريبات الفريق والتركيز في الفترة المقبلة.





وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه أمس عرض فيها جميع الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة مصر المقاصة، والتي تضمّنت الإشادة بمحمد شريف في ظهوره الأول حيث قدم مستوي جيدا وكان مجهدًا لدفاعات المنافس.





وطالب موسيماني خلال المحاضرة مع لاعبيه بضرورة التركيز الشديد والالتزام بتطوير أدائهم، خاصة أنه ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة الحافلة بالمواجهات الصعبة والقاسية وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الزمالك.





ويفقد الفريق الأحمر جهود جونيور أجايي وحسين الشحات للإصابة في مواجهة المحلة بينما يعود للقائمة وليد سليمان بعد وصوله للجاهزية الفنية والبدنية اللازمة، وعاد أيضًا سعد الدين سمير للمشاركة القوية في التدريبات واقترب كريم نيدفيد من دخول المران الجماعي بعد غياب أكثر من عامين بداعي الإصابة.



