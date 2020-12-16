ما عدا قسم جغرافيا.. قبول تحويل طلاب "آداب العريش" إلى أقسام أخرى

، اجتماعه الشهري،

برئاسة

الدكتور محمد فؤاد عبد العزيز، عميد الكلية ، وحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، ووكيل

الكلية

للدراسات العليا الدكتور محمد فوزى مصطفى ، والدكتور حاتم سلامه وكيل الكلية لتنمية وخدمة

المجتمع

، ورؤساء

الأقسام

من

أساتذة

الكلية و ذلك لمناقشة الموضوعات و اتخاذ العديد من القرارات.





وبحسب بيان، الأربعاء، جرت مناقشة العديد من الموضوعات ،وتم إتخاذ العديد من القرارات الهامة؛ حيث وافق مجلس الكلية علي قبول تحويل الطلاب الباقيين للإعادة بالفرقة الأولى والمقيدين بالعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠م . ، من الأقسام الملحقين بها إلى أي قسم آخر ماعدا قسم الجغرافيا ونظم المعلومات.



كما وافق مجلس الكلية على تحديد موعد امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م، وذلك في ضوء مقترح الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية، وذلك بأن تكون بداية الامتحانات في الثامن من شهر يناير القادم ٢٠٢٠م



كما وافق مجلس الكلية على الطلبات المقدمة من مجموعه من الطلاب و الباحثين بخصوص التقييد في تمهيدي الماجستير والماجستير والدكتوراة في عدة أقسام .



كما وافق المجلس على إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنظام الـ pupl sheet، علاوة علي موافقه المجلس على عقد ندوه بعنوان " الإجراءات الاحترازية خيرًا من العلاج " ضمن مقتضيات توعية الطلاب بخطورة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ "، والموافقة كذلك على عقد ندوة بعنوان " التعليم عن بُعد بين الواقع والمأمول"، وذلك حسب الشروط المتفق عليها ، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





ووافق المجلس ، كذلك علي بروتوكول تعاون بين جامعة الاستشراق بجمهورية أوزبكستان وقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة العريش.



كما تمت الموافقة على تجهيز معامل الكلية، في اطار بدء فعاليات الفصل الدراسي 2021/2020م.



وسبق اختيار الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب جامعة العريش شمال سيناء ، عضوا رئيسيًا ضمن اللجنة العلمية لمؤتمر السياحة فى القرن ال21.









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وقال الدكتور محمد، إن دولة مقدونيا الشمالية تستضيف اللجنة العلمية لمؤتمر السياحة فى القرن الـ21 عددًا من كبار قامات أساتذة الجامعات بعدد كبير من دول العالم .اقرأ أيضًا: