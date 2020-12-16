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تعليم

تعليم شمال سيناء: جاهزون لامتحانات أولى ثانوي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:06 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسيناء
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احمد صالح
استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لامتحانات الصف الأول الثانوي العام والتي يؤديها الطلبة إلكترونيًا عن طريق جهاز "التابلت" وذلك بتشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش لمتابعة سير الامتحانات.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الفرصة متاحة لكل طالب وطالبة لأداء الامتحانات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، حيث يتم السماح بدخول الطلبة على «السيستم» سواء من المدارس أو من المنازل.

وأكد "رضوان" أن الامتحانات تجريبية، وتهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما تساعد الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ برامج تدريبية لجميع المعلمين والمصححين على منظومة العمل الإلكتروني، وهناك مركز واحد للتصحيح في ديوان عام المديرية، حيث تم تشكيل غرف دعم فنى لتسهيل عملية إجراء الامتحان التجريبي، كما تم إعداد قاعة مجهزة بالحواسب الآلية متصلة بمنصة خاصة بالمنظومة الجديدة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، قد انتهت من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الثانوية العامة، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، حيث تم تفعيل أجهزة التابلت وتركيب شرائح الانترنت، وربطه بالوزارة، بعد سداد كل طالب رسوم التأمين الخاصة باستلام، وتوقيع إقرارات التسليم.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، بالمحافظ ، علي أنه تم تسليم شرائح أجهزة التابلت والشرائح لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بنسبة 100% ، من خلال 8 مراكز لتوزيع أجهزة التابلت علي مستوي المحافظة .

وأشار إلى أن الجهاز محمل عليه المناهج الدراسية فى جميع المواد ومتصل بشكل مباشر مع الوزارة، وأوضح ، أن الجهاز محمى من الاختراق أو العبث فيه، ويتم التنبيه على الطلاب بعدم العبث فى البرامج والحصول منهم على إقرار مكتوب بذلك.

وأكد رضوان، أنه حال فقد الطالب للتابلت أو تعرضه للكسر يتم فورا تحرير محضر بالواقعة، على أن يحصل على جهاز آخر شرط جدية صحة الواقعة ، وفى حالة غير ذلك لن يتم تسليمه البديل، أما بخصوص طلاب الصفوف الثانى والثالث الثانوى حال فقدان جهاز التابلت وعدم سداد التأمين سيكون عليه سداد قيمة الجهاز.

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