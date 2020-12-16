ياسر عبيدو يكتب: شر الطريق موتوسيكل أو توكتوك

عدم احترام انسانية الانسان أو حتى بدأت تتأصل فى نفوس المصريين رويدا رويدا أحذر من تركها لتبقى سلوكا لا إراديا سيئا ينهش نفوسنا بتركه وعدم الضرب عليه بيدج من حديد ففى يوم واحد رزعنى موتوسيكل بشارع جانبى به مشاه وليس به رصيف والسيارات تقف على الصفين والمتبقى من جلد الشارع المتهرئ والمتقيح بمختلف صنوف التعديات وفرض السيطرة والمتسولين وبائع اسماك وجمبرى زفر يملأ الدنيا بزعيقه على بضاعته التى تضربها الشمس نهارا حتى المغرب بقفف ومشنات حولها برك ماء بزفارته تحوله الى بداية فساده وقشر سمك احتل ناصية السنترال المقابل لشارع الجلاء اسفل كوبرى اكتوبر وبإطلالة مسرحية على مسرح جلال الشرقاوى لا يسمح لسيارة بالمرور لينطلق ذلك الحيوان الانوى او المن..





بسرعة رغم حمله بروز امامه ليصطدم بمن فى الشارع دون اشارة او كلاكس ورغم قوة الارتطام وصراخى من الالم وسقوطى الا ان المغيب لم يقف او يعتذر او يهدئ سرعته ومثله حدث ليلا بين مسرح جلال الشرقاوى وسنترال رمسيس والتى تحتله ليل نهار سيارات تكتظ ببضائع وقطع غيار سيارات تترك فقط ممرا لسيارة واحدة واتجاه واحد إذا بك تجدها تحاصرك من الاتجاهين وتقف بالنصف ساعة الشارع لا يعبر به حتى مار واحد للخناقات والشتائم المتبادلة وبرك المياه الملاصقة للسنترال ووالحفر ومواسير وكابلات الكهرباء الخارجه من بطن واحشاء الشارع كأنها مريض حدانا سرقوا كليته أو فص من كبده وهو مخدر رغم مادفعه ليصبح مطالبا بتأمين أعضائه وهو مخدرأو استعانته ببودى جرد او كلب بولدوج ليمنع الجزار الطبيب اللص ماركة حيوان الضبع الخسيس من نهشه وتحويله الى جيفة لا أهلية لها او من يأخذ له حقه وأعود للمشهد الليلى العبثى عندما دهمتنى فيسبا وانا افادى ميكروباص هرب الى هذا الشارع الضيق سرقة لأنه لو للسير حقا لكان باتجاه واحد وليس من الاتجاهين والموتوسيكل رفضت ان تعبر اثار الردم وتلال الرمال والزلط الملاصق لسنترال رمسيس المتعارض على شارع الجلاء للولوج الى جريدتى الاهرام واعتبره نموذجا لإهدار كرامة المصريين الذين استعصموا مثلى بعدم الاختلاس اوحتى الذين لم تسنح لهم الفرصة لاقتناء سيارة تقيهم شر الطريق رغم استحالة ان تجد مكانا لركنها الابعد مسافة قد تقترب من محطة اوتوبيسوهاهى الكبارى تتنمر علينا وتقتحم بيوتنا ليل نهار فى الاماكن الممتازة من ش الهرم اعنى نصر الدين امام فيلا عمر الجيزاوى وفيلا لطيف وطابور من المشاهير وهاهو اصرارعلى عدم احترام المبانى القائمة التى لم تتحرك او تمشى مثلا لتعترض الكوبرى كى تذكرنا بمشهد عادل امام فى رائعته المسرحية شاهد ماشفش حاجه حين قال عن البلدوزر البشرى ضربنى بوشه على ايده ليسود منطق اقهر الضعيف حتى يتبين أن له ظهرا يحميه وهاهو كوبر مدينة الحمام الذى دخل الى درجة هدم بلكونة المنزل والتهامها كلها ليعاند صاحب المنزل ويرفض مغادرته او هدمه واتخيل ايضا رفضه الحصول على التعويض عن بيته وذكرياته وبراحه الذى نشأ وترعرع فيه, ليقول لسان حاله وأفوض أمرى الى الله واعتيادنا على السلوك المعوج من قائدى العشوائيات ومشروع مجرم الا وهو التوكتوك غير المرخص والموتوسيكل الاذى رأيته يتسلل الى الطرق السريعة أولا باستحياء منذ عدة سنوات والآن بكل فجور فى كل الطرق أو جلها ولا انس عودتى عند دوران شبرا من احتفالية ثقافية وتكريم لأسر بعض شهدائنا الابرار اوائل فبراير الماضى او قبله واذا بتوكتوك ينحرف من الشارع الرئيسى الى الشارع الجنبى على يمين بنزينة بناصيتين اجزم انه مبرشم او متعاطى اى بلابيع مغيبة ليدهمنى ويتسلق ساقى رغم جذب رفيقى لى بعيدا عن وجهه الزنيم لأصاب بقدمى اصابة صاحبتنى لعدة اشهر وتكبدت اموالا الله اعلم بها لا احصرها او اذكرها ترفعا فى حادثه اهديها لرجال الامن وكلكل من يبحث عن الامان بشارع لم يخلق ليخنق المارة أو يسطو عليه حفنة من الدهماء ومعدومى العقل والضمير بتساهلنا معهم بل والدفاع عن وجودهم بجوار حلل وطشت جبن وفطير وعسل تفترشه نسوة تحتل بها ناصية معهد الموسيقى العربية التى لم تهذب من نفوس من سمح لهذا المشهد العبثى بالخلود لنعلم به المكان على انه مسرح الحياة الحقيقى الذى يؤصل لثقافة لم نكن نتمنى وجودها أو التسلل بسلوكها المتقيح لتسكن نفوسنا فوق كل القيم والرغبة فى الارتقاء لتقاوم غسيل الثقافة بجوارها وتملأه بالشروخ.



