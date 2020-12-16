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رياضة

عمرو الجنايني: وزير الرياضة صاحب ترشيح أعضاء الجبلاية لـ فيفا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم حقيقة خلافه مع لاعبي الزمالك .


وقال خلال تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن وزير الرياضة هو صاحب ترشيح أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لـ"فيفا"، وكان المفترض أن تنتهي مهمة اللجنة في 31 يوليو الماضي، قبل أن يوافق الفيفا على المد إلى 11 نوفمبر وكان باقى مهمتين لائحة النظام الأساسى ويتبقى لنا الانتخابات.


وأوضح: تم المد للجنة الخماسية حتى 31 يناير 2021 بخطاب رسمى من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أن فيفا طلب تقليص عدد أعضاء اللجنة الخماسية إلى 3 أعضاء بعد إنجاز 90% من الملفات المكلفين بها ولكن لم يتم الاستقرار على الثلاثة أعضاء الذين سيستمرون حتى الآن، ولو اللجنة أصبحت ثلاثية فإن الزملاء الذين سيخرجون منها سيوكل إليهم بعض الملفات.


واستطرد: "رفضت تقاضى مرتب من الفيفا نظير التواجد فى اتحاد الكرة لاسيما وأن عملى يمنعنى من تقاضى مرتب من هيئة أخرى".

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