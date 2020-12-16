موجة طقس سيئ تضرب مصر.. خليفة بن زايد يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء الجمعة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بإعلان رئيس الإمارات إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، فضلا عن موجة الطقس السيء بمحافظات مصر.









وأبرزت "البيان" انخفاض درجات الحرارة في مصر وموجة الطقس السيئ المستمرة منذ أمس، الثلاثاء، ما أدى لسقوط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات، خاصة السواحل الشمالية.









وأشارت الصحيفة إلى سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم على القاهرة والجيزة، حيث رفعت أجهزة المحافظتين درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسوء الأحوال الجوية.









وأعلنت 5 محافظات تعطيل الدراسة بها، اليوم الأربعاء، وهي محافظات "الجيزة، القاهرة، مطروح، ودمياط والبحيرة".









وتشهد مصر أمطارا متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطارا متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.









دوليا، اهتمت الصحف بتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على الفوز بالانتخابات الرئاسية.









وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين أعرب عن الاستعداد للتعاون مع إدارة بايدن، مؤكدا أن التعاون القائم على الاحترام المتبادل بين البلدين "سيصب في صالح ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، وإنما أيضا العالم بأسره.









وتمنى بوتين خلال برقية تهنئة كل التوفيق لبايدن، مبديا ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسئولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما فعليا الإسهام في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم الآن على الرغم من خلافاتهما.









كما اهتمت الصحف باعتراف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب، وذلك عقب تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.









وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تاليا اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن".









من جهتها، اهتمت "الخليج" بتأكيد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أن مسیرة بلاده تعاني مشكلات جسیمة وتواجه تحدیات كبیرة، مما یستوجب وبشكل طارئ وضع برنامج إصلاحي شامل یؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقیم الأمور وتنطلق المسیرة وصولًا إلى التنمیة المستدامة.









وقال أمير الكويت في جلسة بمجلس الأمة، إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل یتطلب وعیًا مسئولًا وتعاونًا فعالًا بین مجلس الأمة والحكومة وحزمًا في تطبیق القانون وتغلیب الحوار الإیجابي المسئول الذي یوحد ویجمع ویتجنب الفرقة والانقسام ویحقق المصلحة الوطنیة المشتركة.









وتابع موجها حديثه للنواب: "احترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق هي مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته".









فيما أبرزت "الاتحاد" توجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق، وذلك تيمنًا بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلبًا لنزول الغيث.







