أخبار التكنولوجيا.. لعدة أسباب يجب عليك شراء هاتف جديد.. وتعرف على أفضل تطبيقات المراسلة البديلة لـ تيليجرام

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:









أعلن تطبيق أنغامي عن إتاحة خدمة جديدة، حيث سيتمكّن مشتركو خدمة أنغامي بلَس قريبًا من اختبار موسيقى دولبي أتموس، ما يجعل من أنغامي، وهو أوّل تطبيق موسيقي في الشرق الأوسط يعتمد هذه التقنيّة.



