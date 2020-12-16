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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لعدة أسباب يجب عليك شراء هاتف جديد.. وتعرف على أفضل تطبيقات المراسلة البديلة لـ تيليجرام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:12 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:


أعلن تطبيق أنغامي عن إتاحة خدمة جديدة، حيث سيتمكّن مشتركو خدمة أنغامي بلَس قريبًا من اختبار موسيقى دولبي أتموس، ما يجعل من أنغامي، وهو أوّل تطبيق موسيقي في الشرق الأوسط يعتمد هذه التقنيّة.


فى الأيام القليلة الماضية، سبب تطبيق المراسلة Telegram تيليجرام، ازعاجا كبيرا للمستخدمين بسبب خاصية People Nearby ، والتى عند تفعيلها تظهر كل المستخدمين الآخرين الذين على مقربة من موقع المستخدم، مما اعتبرها البعض تهديدا خطيرا لخصوصيتهم. 


تطلق شركات الهواتف الذكية فى العالم مئات الموديلات والإصدارات الجديدة من الهواتف وبتقنيات مختلفة فى كل مرة عن سابقتها، مما يجعل هناك حاجة ماسة لدى الكثيرين من الحصول على تلك التقنيات الجديدة، وعلى الرغم من أن هناك عددا كبيرا من المستخدمين يقومون بشراء هواتف جديدة أكثر من مرة فى السنة إلا أن هناك مستخدمين آخرين لا تجذبهم فكرة شراء هاتف جديد باستمرار. 


أعلنت شركة نوكيا، رسميا، عن هاتفها Nokia 5.4 من الفئة المتوسطة، وبعدد من الإمكانات الكبيرة مع سعر متوسط نسبيا، حيث صدر ب 189 يورو أى ما يعادل حوالى 3608 جنيها . 


كشفت تسريبات أول صور لهواتف Redmi K40 من شركة شاومى الصينية، والتى تطلقها تحت علامتها ريدمى لهواتف الفئة المتوسطة، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفى Redmi K40 وK40 Pro  Redmi ، مع عدد من المواصفات الكبيرة والسعر المتوسط. 


فى الأيام الماضية، أثارت خاصية People Nearby فى تطبيق المراسلة Telegram  تيليجرام، قلقا كبيرا بين المستخدمين، حيث تظهر الخاصية الأشخاص الموجودين على مقربة من المستخدم حسب الموقع الجغرافى، مما يعد تهديدا كبيرا للمستخدمين وخصويتهم. 


كشف تطبيق "ساينال" للمراسلات الفورية المجانية عن ميروة جديد هى الأولى فى العالم، وهى تقديم اجتماعات فيديو مشفرة بتقنية من النهاية إلى النهاية مثل التى فى واتسآب وتليجرام لتأمين الرسائل النصية، دون السماح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها.
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