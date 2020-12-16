وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان بالمتأهلين لأولمبياد طوكيو.. اليوم

يجتمع اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بالمركز الأولمبي بالمعادي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع الاتحادات الرياضية الأولمبية المتأهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وذلك لمناقشة ملف الاستعدادات للأولمبياد.





يحضر الاجتماع مسئولو الاتحادات واللاعبون المتأهلون لأولمبياد طوكيو واللاعبون الذي لديهم فرص للتأهل للأولمبياد خلال الفترة القادمة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لجميع المنتخبات.





ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة كافة الخطط والأمور الخاصة بالاستعداد لأولمبياد طوكيو والخطط الطبية خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد الجيد والمناسب للمشاركة في أولمبياد طوكيو.





وأكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن هناك متابعة مستمرة لاستعدادات أبطالنا لأولمبياد طوكيو وحرص دائم على توفير الاحتياجات خلال الفترة الحالية من أجل أفضل استعداد في ظل الظروف المتاحة حاليا بسبب فيروس كورونا ومواجهته.



