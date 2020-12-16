ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقرير كندي يشكك في جدية التحقيقات الإيرانية حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:29 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
Advertisements
أحمد محرم
شكك تقرير كندي مستقل في جدية التحقيقات الإيرانية حول واقعة سقوط طائرة ركاب أوكرانية كانت تحمل ركاب كنديين في إيران في يناير الماضي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن التقرير الكندي حول الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصا، أن "إيران لم تجر تحقيقات ملائمة في هذه المأساة وأن عددا من الأسئلة ما زال دون إجابة".

وضمن تقرير من 79 ورقة عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، قال الوزير الكندي السابق رالف جوديل، إن "إيران تتحمل مسؤولية ذلك لأنها لم تجر تحقيقاتها بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، ولا توجد إجابات على أسئلة بالغة الأهمية".

وأضاف الوزير المكلف بمساعدة أسر الضحايا ودراسة كيفية التعامل مع كوارث مماثلة في المستقبل، أن "على طهران الكشف عن سبب تركها المجال الجوي مفتوحا وسبب اتخاذ الحرس الثوري قرارا بإسقاط الطائرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة "بطريق الخطأ" بعد فترة وجيزة من إقلاعها، معتقدا أنها صاروخ في وقت كان فيه التوتر متصاعدا مع الولايات المتحدة بعد اغتيالها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

5 عناصر في جسم مريض كورونا تعجل وفاته.. وفائدة محتملة لها

أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور