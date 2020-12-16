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منوعات

سعال بالدم.. لاعبة كرة قدم تحذر من هذا الدواء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حذرت لاعبة كرة قدم شابة أخريات من مخاطر حبوب منع الحمل بعد أن أصيبت بجلطات دموية مميتة في كلتا الرئتين.

تم تشخيص هولي أولدينج، البالغة من العمر 21 عامًا، بانسداد رئوي (PE) من قبل المسعفين عندما تم نقلها إلى المستشفى بعد سعال الدم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أصيب طالبة الاتصالات، التي حصلت على منحة دراسية لكرة القدم في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، بسعال في ذلك الوقت.

فقد تسبب دوائها في أنها اضطرت للتوقف عن ممارسة الرياضة التي أحبتها لمدة تسعة أشهر، حتى عادت "هولي" من بوتني ، جنوب غرب لندن، الآن إلى الملعب وتشعر بصحة أفضل من أي وقت مضى.

تتحدث لأول مرة لتشجيع النساء الأخريات على الاستماع إلى أجسادهن ومعرفة مخاطر تناول موانع الحمل الفموية، وقالت هولي: "أود أن أنشر الوعي بهذه الحالة خاصة لدى اللاعبات اللاتي يلعبن كرة القدم ويستخدمن وسائل منع الحمل".

هولي، التي تلعب في وسط الميدان، كانت تأخذ موانع حمل فموية مركبة للمساعدة في السيطرة على آلام الدورة الشهرية السيئة حتى لا تؤثر على أدائها خلال المباريات.

ولكن أثناء دراستها في جامعة "بيتسبرغ"  كانت تسافر من دولة إلى ولاية لحضور مباريات كرة القدم في نهاية كل أسبوع ، ولاحظت أنها أصيبت بسعال جاف في سبتمبر 2019.

اعتقد الأطباء في البداية أنها مصابة بالتهاب رئوي لأنهم اعتقدوا أنها كانت صغيرة جدًا ونشطة للإصابة بـ PE ، وهي حالة أكثر شيوعًا عند كبار السن.

ولكن بعد أن تفاقمت الأعراض، تم فحص رئتي هولي حيث تم العثور على الكثير من الجلطات في رئتها اليسرى وبعضها في يمينها.

ثم وصفت لها مسيلات الدم للمساعدة في التخلص من جلطات الدم ، مما جعلها غير قادرة على لعب كرة القدم.

قالت هولي: "في البداية اعتقد الأطباء أنني بصحة جيدة وأنني لائق جدًا لإجراء PE - ولكن بعد الفحص بالأشعة المقطعية، وجدوا جلطات دموية في جميع أنحاء الرئتين.

واضافت "قالوا لي إن رئتي تضررت بشدة وتشوهت ندوبًا حتى أن إحدى الممرضات قالت إنني أضاءت مثل شجرة عيد الميلاد في الفحص وهو أمر مقلق".
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