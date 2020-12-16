انطلاق تجارب المنتخب الوطني للكاراتيه بنادي طلائع الجيش

تنطلق اليوم الأربعاء أولي تجارب المنتخب الوطني للكوميتيه، تحت رعاية اتحاد الكاراتيه برئاسة الدكتور محمد الدهراوي، خلال الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.





ومن المقرر، أن تقام التجارب على ملاعب نادي طلائع الجيش بمنشية البكاري.





وتضم التجارب اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، إضافة إلى لاعبان من المصعدين للمرحلة الأساسية، بالإضافة إلى اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في البطولات التالية: “بطولة العالم 2018 – بطولة العالم 2019 – دورة الألعاب الإفريقية 2019 – بطولة إفريقيا بالمغرب 2020″، إضافة إلى أعلى لاعبان في الرانك الأولمبي في كل ميزان”.



