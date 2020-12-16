ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق تجارب المنتخب الوطني للكاراتيه بنادي طلائع الجيش

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
تنطلق اليوم الأربعاء أولي تجارب  المنتخب الوطني للكوميتيه، تحت رعاية اتحاد الكاراتيه برئاسة الدكتور محمد الدهراوي، خلال الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر، أن تقام التجارب على ملاعب نادي طلائع الجيش بمنشية البكاري.

وتضم التجارب اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة، إضافة إلى لاعبان من المصعدين للمرحلة الأساسية، بالإضافة إلى اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في البطولات التالية: “بطولة العالم 2018 – بطولة العالم 2019 – دورة الألعاب الإفريقية 2019 – بطولة إفريقيا بالمغرب 2020″، إضافة إلى أعلى لاعبان في الرانك الأولمبي في كل ميزان”.

ومن المقرر، أن يتم اختيار 4 لاعبين من كل ميزان في التجارب للإنضمام لصفوف المنتخب الوطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور

5 عناصر في جسم مريض كورونا تعجل وفاته.. وفائدة محتملة لها

أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور