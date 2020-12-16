درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-12-2020

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دى أم سى حالة الطقس اليوم، الأربعاء، حيث حدث انخفاض شديد فى درجات الحرارة، مع سقوط خفيف للأمطار على غير المعتاد في هذه الأيام في الساعات الأولى من صباح اليوم في القاهرة الجديدة ووسط البلد والسادس من أكتوبر.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.





وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة، وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، المنوفية، رأس سدر، نخل.





أما طقس جنوب سيناء فدافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة على سانت كاترين.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 25