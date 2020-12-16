اكتشاف 60 كهفا من العصر الحجري القديم بوسط الصين

اكتشف علماء آثار صينيون أكثر من 40 موقعا أثريا و60 كهفا وأكثر من 200 قطعة أثرية حجرية يرجع تاريخها إلى العصر الحجري القديم في مدينة "بينغدينغشان" بمقاطعة خنان بوسط الصين.





وقال "تشاو تشينغ بو" رئيس الفريق الأثري –في تصريح اليوم- إن الآثار المكتشفة تنتمي إلى المراحل المبكرة والمتوسطة للعصر الحجري القديم (بين 15 ألف سنة إلى 100 ألف سنة)، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف سيسهل الأبحاث في العلاقات بين التبادلات الثقافية والتغيرات البيئية أثناء ذلك الفترة.





وأضاف أن المناخ الدافئ والمعتدل في المنطقة، علاوة على تساقط الأمطار الغزيرة، جعلت المواقع مناسبة لتوطين البشر القدامى، لافتا إلى أن الاكتشافات ستوفر معلومات حول المراحل المبكرة والمتوسطة للعصر الحجري القديم وتواجد الإنسان الحديث المبكر.