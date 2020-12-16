القوى العاملة: تعيين 491 شابًا.. منهم 15 من ذوي القدرات بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 491 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 15 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 943 راغبا في العمل، منهم 22 من ذوي القدرات الخاصة.











وقال حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، وتلقت في مجال علاقات العمل 57 شكوى فردية تم تسوية 12 شكوى منها وديًا، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث وتسوية 8 شكاوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية.









وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 137 منشأة، وتم تحرير 17 محضرًا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 14 حملة تفتيش، وعقد ندوة توعية واحدة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلًا عن تدريب 15 متدربا على مهنة اللحام وعدد 15 متدربا على مهنة الكهرباء بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.