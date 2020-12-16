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فرح سعيد: أجواء احتفالات رأس السنة فى الشوارع المصرية مبهرة للغاية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:47 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، إن احتفالات رأس السنة تنتظرها كل الشعوب بكافة فئاتها، منوهة إلى أن أجواء احتفالات رأس السنة فى الشوارع المصرية مبهرة للغاية.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأطفال نشأوا على قصة "بابا نويل" رجل المفاجأة وتوزيع الهدايا، مشيرة إلى أن شخصية "سانتا كلوز" خيالية ولكنها تأتي من واقع حقيقى، موضحة أن القديس "نيكولاس" فى القرن الخامس كان دائم المرور على الأطفال والأهالي المحتاجة فى مثل هذا التوقيت من العام  وتوزيع الهدايا عليهم.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد، أنه كان رجلا محبوبا ببلده وصاحب سيرة طيبة، وبعد وفاته بديسمبر قرر الكثيرون تكملة مسيرته من بعده  فى توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، مؤكدة أن "بابا نويل" أعطانا درسا مهما في الإحساس بالغير ومحاولة مساعدة الفقراء وإدخال البهجة عليهم.
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