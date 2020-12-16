فرح سعيد: أجواء احتفالات رأس السنة فى الشوارع المصرية مبهرة للغاية

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، إن احتفالات رأس السنة تنتظرها كل الشعوب بكافة فئاتها، منوهة إلى أن أجواء احتفالات رأس السنة فى الشوارع المصرية مبهرة للغاية.





وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الأطفال نشأوا على قصة "بابا نويل" رجل المفاجأة وتوزيع الهدايا، مشيرة إلى أن شخصية "سانتا كلوز" خيالية ولكنها تأتي من واقع حقيقى، موضحة أن القديس "نيكولاس" فى القرن الخامس كان دائم المرور على الأطفال والأهالي المحتاجة فى مثل هذا التوقيت من العام وتوزيع الهدايا عليهم.



