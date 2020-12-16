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رياضة

الانتقالات تضرب فورمولا 1.. فيراري يضم إيلوت كسائق اختبارات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال فريق فيراري، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن البريطاني كالوم إيلوت سيكون سائق الاختبارات بالفريق، في الموسم المقبل.

واحتل إيلوت (22 عاما) المركز الثاني، في سباقات فورمولا 2 هذا العام، خلف الألماني ميك شوماخر البطل، لكنه لم يحصل على مكان في فورمولا 1 لعام 2021.

وشارك إيلوت في اختبارات مع فريق ألفا روميو، الذي يستخدم محركات فيراري، في أبوظبي أمس الثلاثاء.

وسينضم شوماخر، وهو ابن مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات، إلى فريق هاس المدعوم بمحركات فيراري، بينما من المتوقع أن ينتقل الياباني يوكي تسونودا، صاحب المركز الثالث في فورمولا 2، إلى فريق ألفا تاوري.

وقال إيلوت في بيان "أتطلع إلى المساهمة في العمل الذي يؤديه الفريق، داخل وخارج الحلبة، وإلى الأشياء الجديدة التي أستطيع تعلمها، من خلال خوض هذه التحديات المثيرة".
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